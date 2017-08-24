 بالصور … بلدية هروب تسخر امكانياتها استعدادا لموسم الامطار | فيفاء أون لاين
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

بالصور … بلدية هروب تسخر امكانياتها استعدادا لموسم الامطار

بالصور … بلدية هروب تسخر امكانياتها استعدادا لموسم الامطار
هروب - فيفاء أون لاين

سخرت بلدية محافظة هروب جميع إمكاناتها من معدات وآليات و كوادر بشرية لمواجهة موسم الامطار الذي تشهده المحافظة بصفة خاصة و المنطقه بشكل عام من هطول للامطار وجريان للسيول وذلك من خلال فتح الطرق الرئيسيه والفرعيه وتنظيف العبارات والمزلقانات وشفط وتصريف للمياه الراكده جراء هطول الامطار في كافة مراكز وقرى محافظة هروب .

وأكد رئيس بلدية محافظة هروب المهندس احمد بن عبدالله حكمي جاهزية البلدية بمعداتها وآلياتها و كوادرها البشرية على مدار الساعه لمواجهة اي طارئ في ضل ما تشهده المنطقة من تقلبات جوية ..

 

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