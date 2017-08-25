“التركي”يدشن أسواق النفع العام بمركز الجعافرة

دشّن رئيس مركز قوز الجعافرة نزار بن معدي التركي، اليوم المقر الجديد لأسواق النفع العام ” السوق الأسبوعي واليومي” ، الذي نفذته بلدية مركز قوز الجعافرة التابع لمحافظة صبيا بالتعاون مع المجلس البلدي.

وتجول التركي في أرجاء السوق مستمعاً إلى عرض من رئيس بلدية المركز المهندس عبدالله بن محمد أبوعقيل عن السوق الذي يضم ساحات متنوعة لبيع الماشية والطيور، وكذلك بيع الأعلاف والحطب والفحم، وساحة لبيع الخضروات والبهارات، والبن، والخردوات، وأماكن مجهزة بشكل متكامل لبيع الأسماك، وكذلك أكشاك لبيع الخضروات والفواكه، والمطاعم والجلسات الخاصة، فضلا عن ما يضمه من خدمات من مواقف عامة ودورات مياه ومصلّى متنقل، فيما جرى كذلك افتتاح المسلخ النموذجي بالسوق.

وأثنى التركي على تضافر الجهود بين البلدية والمجلس البلدي لافتتاح السوق الذي يشكل خطوة استثمارية متميزة بالمركز، مبرزاً جهود مشايخ المركز وتعاونهم ودعمهم لجميع الأنشطة التي تعود بالنفع العام، مؤكدا أن المركز يواصل جهوده وفق توجيهات ومتابعة سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه.

وأكد رئيس المجلس البلدي بقوز الجعافرة عبده بن حسن جعفري من جانبه , حرص بلدية المركز وتعاونها التام في تنفيذ مقر السوق واستنفار جهودها وطاقاتها خلال الشهرين الماضيين ليتم تدشين السوق بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك تحقيقا لرضى المواطنين وتلبية تطلعاتهم، لافتًا إلى أن نحو 100 مستأجر بدؤوا اليوم ممارسة نشاطاتهم التجارية في أقسام السوق، وذلك بعقود ضمنت لهم حجزًا مجانياً لمواقعهم التجارية لمدة عام كامل وذلك تشجيعاً من البلدية والمجلس البلدي للمواطنين والباعة.