خادم الحرمين الشريفين يوجه بإستظافة حجاج أسر شهداء الجيش السوداني

أعلن الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الأستاذ / عبدالله بن ناصر المدلج – أن الملك سلمان – حفظه الله -وجه بإستضافة أسر شهداء الجيش السوداني المشارك في عاصفة الحزم وإعادة الأمل ، وتمكينهم من آداء مناسك الحج لهذا العام ضمن الضيوف .

وأشار إلى أن الترتيب يجري الآن مع سفارة المملكة في العاصمة السودانية الخرطوم لإستكمال الإجراءات وتسهيل الحجوزات ، كما بدأت الوزارة منذ تلقي الخبر في إعداد المواقع المناسبة بمكة المكرمة من خلال الفنادق وأيضآ المشاعر المقدسة .

وأوضح ” المدلج ” أن إستضافة السودانيين ستكون مماثلة لما سبق من استضافات كأسر شهداء فلسطين ، وذوو رجال الشرطة والجيش المصري ، وستقدم لهم نفس الخدمات العالية والنموذجية .

وتابع ، لاشك أن إستضافة أسرة الشهيد لها مكانة كبيرة ، والشهيد له مكانة كبيرة عند الله قبل أن تكون عند الناس ، وبالتالي استضافة هذه الأسر فيه سلوة لهم ، ووصولهم إلى الحرمين يضاعف الدعوات للشهداء.

وختم عبدالله المدلج حديثه قائلآ : مع هذا الزخم من الإستضافات والكرم ،وتحقيق الحلم ورفع المعاناة وخدمة الحجيج عامة نسأل الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان خير الجزاء، وأن يتقبل من قاصدي البيت العتيق نسكهم