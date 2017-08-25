بلدية جيزان تغلق ٤٨ محلا مخالفا

اغلقت فرق صحة البيئة في بلدية مدينة جازان عددا 48 محلاً مخالفاً لاشتراطات الصحة العامة في مدينة جازان، بعد تنفيذها 286جولة رقابية خلال الأسبوعين الماضيين.

حيث أوضح رئيس بلدية مدينة جازان المهندس محمد الهلالي،أمس بأن هذه الجولات تمت من قبل إدارة صحة البيئة في بلدية المدينة للتأكيد على تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على تلك المنشآت وتوفير أمن وسلامة الغذاء، وتعزيز الإجراءات الرقابية الغذائية وعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة، لرفع المستوى الصحي والحصول على أغذية خالية من التلوث»، مبيناً أن الجولة الرقابية شملت 1233 محلاً، تم مخالفة 504 منها وبلغت الكمية المصادرة خلال الأسبوعين 1117 كيلوجرا،

وأضاف أنه تم مخالفة العديد من المحلات لعدم وجود رخص مهنيه وشهادات صحيه للعاملين ولتدني مستوى نظافتها ونظافة العاملين فيها، وطبق نظام الغرامات الجزاءات على المخالفين .