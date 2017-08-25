بلدية الموسم تكثف جهودها خلال موجة الأمطار

كثفت بلدية الموسم جهودها في احتواء آثار الأمطار والسيول التي هطلت على مركز الموسم وقراها وسخرت كافة إمكاناتها من معدات وآليات وكوادر بشرية لمواجهة موسم الأمطار التي تشهده المركز والمنطقة بشكل عام من هطول الأمطار وجريان للسيول وذلك من خلال فتح الطرق الرئيسية والفرعية وتنظيف العبارات وشفط وتصريف المياه الراكدة جراء هطول الأمطار في مركز الموسم وقرى التابعة لها.

وأكد رئيس الموسم المكلف عبده محمد بدوي جاهزية البلديه بمعداتها وآلياتها وكوادرها البشرية على مدار الساعة لمواجهة أي طارئ في ظل ماتشهده المنطقة من تقلبات جوية .