رسالة شكر وتقدير من نائب شيخ شمل قبائل فيفاء ومرافقيه

وجه نائب شيخ شمل قبائل فيفاء الشيخ حسين بن حسن علي الفيفي بأسمه والوفد المرافق له .. رسالة شكر وتقدير للأستاذ/ حسن بن يحيى حسن الحكمي الفيفي هذا نصها ..

بسم الله الرحمن الرحيم

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الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد:

فمن منطلق الوفاء لأهل الوفاء، والشكر لأهل الجود والكرم والأصالة: ونحن نغادر منطقة الرياض، يطيب لنا (أنا والوفد الذي حضر معي من فيفاء) في هذا المقام أن نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير والامتنان للأخ الفاضل الشيخ حسن يحيى حسن الحكمي الفيفي (أبو إبراهيم) على ما بذل وقدم من حفاوةٍ وتكريم خلال استضافته لنا بمناسبة حفل زواج نجله (إبراهيم حسن يحيى الحكمي الفيفي) في الرياض مساء يوم الأربعاء ١ / ١٢ / ١٤٣٨هـ. فقد فاقَ بجوده وكرمه الحاتمي ما يعجز المرء عن وصفه فضلا عن شكره بما يستحق؛ حيث قام باستضافته لنا وغمرنا بجوده وحفاوته وكرمه، وذلك من قبل المناسبة بيومين إلى اليوم التالي لها.

فله منا كل الشكر والعرفان والتقدير والامتنان.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من حضر وشرف فيفاء وأبناءها في هذه المناسبة (سواء من قبائل خولان بن عامر أو من مختلف قبائل ومدن المملكة)، حيث شرفونا وأكرمونا وأسعدونا بحضورهم المشرف ومشاركتهم لنا جميعا هذه الفرحة والمناسبة البهيجة.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لأبناء فيفاء بمنطقة الرياض على حسن وحفاوة استقبالهم لنا أبناء فيفاء من خارج الرياض ولضيوفنا من بقية القبائل والمناطق الأخرى.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة قاضي محكمة فيفاء الشيخ سليمان جابر الفيفي على حضوره وتشريفه لهذه المناسبة.

ولا أنسى بالشكر الجزيل لأولئك الشعلة الشبابية الرائعة الذين أحيوا هذه المناسبة بمختلف الأنشطة والمشاركات والفقرات التي جعلت من هذا المحفل الكبير مناسبة رائعة وأُنسًا بهيجا وفرحة غامرة أصبحت حديث الكل ممن حضر ومن سمع عنها.

وأشكر أيضاً أولئك الطاقم المتكامل في الخدمة والضيافة والذي قدم ما يعجز الجميع عن شكره ووصفه.

كما أتقدم بالشكر الجزيل لأسرتي العريس والعروس على كل ما قدموه وبذلوه في هذا المناسبة الكريمة، وأتقدم لهم أيضا كل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة بهذه الفرحة، وأقول للعريسين: ((بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير)).

وحقيقةً فإن هذا الحفل الكبير والمناسبة العظيمة كانت من أعظم وأفضل المناسبات التي شهدتها وذلك بشهادة كل من حضر، فقد تميزت بكل ما تعنيه الكلمة من تميز وروعة، فلا أعلم كيف أصف وعن ماذا أتحدث، هل من ناحية المكان حيث كانت في واحدة من أكبر قاعات الرياض (قاعة اليخت)، أو من ناحية الحضورٍ المهيبٍ من مختلف قبائل ومدن المملكة، أو من ناحية الضيافة والحفاوة والاحتفاء والكرم، أو من ناحية الفقرات المتميزة والمشاركات الرائعة والاحتفال البهيج. فالمفردات لا تفي، والوصف لا يكفي، ولكن سنبقى مدينين لكم بالشكر والعرفان والامتنان دومًا، وستبقون رمزا للتميز والكرم والجود.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أخوكم/ نائب شيخ شمل قبائل فيفاء