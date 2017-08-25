هذا النجم الهلالي في طريقه للاعتزال !

كشفت مصادر عن وجود رغبة جادّة لدى قائد فريق الهلال محمد الشلهوب لإعلان اعتزاله كرة القدم نهائياً قبل نهاية هذا الموسم.

وأوضحت المصادر طبقاً لصحيفة “الجزيرة” بأن الشلهوب يرى أنه قدم جهده في مجال اللعبة، خاصةً وأنه يعتبر الأكثر تحقيقاً للبطولات (ما يقارب الثلاثين بطولة)، وكانت له أدوار رئيسية في تحقيقها، وأشهرها كأس المؤسس عام 2000م.

وقالت إن الشلهوب بصدد الاعتزال للتفرغ لأكاديميته، والمساهمة في صقل وإعداد النشء في مجال كرة القدم.

وقد أنشأ ناشطون بموقع “تويتر” وسماً تحت اسم “وداعاً للأسطورة محمد الشلهوب”، أشادوا خلاله بالمسيرة الكروية المميزة للاعب وإنجازاته، وتساءل بعضهم عن مَن سيخلفه.