وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة تعليمية شاغرة للرجال بمسمى “معلم رياضيات”، للعام الدراسي القادم 1438/1439هـ، وذلك للعمل بمدارس الهيئة الملكية (بنين) في محافظة الجبيل.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو البكالوريوس التربوي أو الدبلوم التربوي في تخصص الرياضيات.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 ذي الحجة 1438هـ، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 ذي الحجة 1438هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط (هنا)