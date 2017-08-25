 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل | فيفاء أون لاين
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل
فيفاء أون لاين متابعة

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة تعليمية شاغرة للرجال بمسمى “معلم رياضيات”، للعام الدراسي القادم 1438/1439هـ، وذلك للعمل بمدارس الهيئة الملكية (بنين) في محافظة الجبيل.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس أو البكالوريوس التربوي أو الدبلوم التربوي في تخصص الرياضيات.

 

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 ذي الحجة 1438هـ، والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 ذي الحجة 1438هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط (هنا)

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