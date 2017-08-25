وظيفة شاغرة في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال ”MBSC“- عبر موقعها الإلكتروني- وبالتعاون مع بابسون العالمية، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، بمسمى ”المدير التنفيذي للتعليم المستمر“، وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وأبرزت الكلية، أن الوظيفة المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الكلية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23/ 10/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة، اضغط (هنا)