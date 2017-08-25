 وظائف نسائية شاغرة في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية | فيفاء أون لاين
الجمعة, 3 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 25 أغسطس 2017 ميلاديا

وظائف نسائية شاغرة في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية

وظائف نسائية شاغرة في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية
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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد (17) وظيفة تعليمية وإدارية شاغرة للنساء، لحملة درجة البكالوريوس، وذلك للعمل في “مدارس زين الأهلية”.

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– معلمة رياض أطفال (عدد 16 وظيفة): درجة البكالوريوس في تخصص رياض أطفال، مع وجود خبرة سابقة.

– محاسبة: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

وأشار البرنامج إلى أنّ التقديم متاح عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2017م، والتقديم مستمر حتّى تاريخ 3/ 9/ 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ فضلاً اضغطي (هنا)

 

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