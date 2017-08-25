وظائف صحية وإدارية شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر 74 وظيفة صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المدينة في العاصمة الرياض.

وبيّنت المدينة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

1– مدير تنفيذي للشؤون الأكاديمية والتدريبية.

2– اخصائي أول علاج النطق/ البلع.

3– اخصائي أول الفيزيولوجيا العصبية.

4– استشاري المسالك البولية التناسلية.

5– استشاري طب أسرة عام (عدد 4 وظائف).

6– استشاري مساعد طب أسرة عام.

7– سكرتير (عدد 25 وظيفة).

8– استشاري الغدد الصماء التناسلي والعقم (وظيفتين).

9– مدير مكتب.

10– استشاري أمراض الرئة.

11– فني ثاني الخلايا العصبية.

12– اخصائي أول مختبرات سريرية.

13– اخصائي ثاني مختبرات سريرية(عدد 8 وظائف).

14– استشاري مساعد جراحة العمود الفقري.

15– اخصائي أول السمع.

16– اخصائي ثاني علاج النطق/ البلع.

17– اخصائي ثاني السمع.

18– استشاري مساعد طب فيزيائي (عدد 4 وظائف).

19– استشاري طب فيزيائي (عدد 3 وظائف).

20– استشاري الأمراض المعدية كبار.

21– استشاري جراحة الأطفال.

22– استشاري الرعاية المنزلية.

23– استشاري حديثي الولادة.

24– استشاري البروستات.

25– استشاري طب أسنان الأطفال.

26– استشاري جراحة الوجه والفكين.

27– استشاري جراحة الفم والوجه والفكين.

28– استشاري مساعد جراحة الفم والوجه والفكين.

29– استشاري أمراض القلب (الغازية) كبار.

30– استشاري جراحة القلب للأطفال.

31– استشاري جراحة الصدر.

32– استشاري جراحة الأوعية الدموية.

33– استشاري مساعد أمراض القلب (الغازية) كبار.

34– استشاري مساعد أمراض القلب (غير الغازية) كبار.

وأوضحت المدينة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من تاريخ 24 أغسطس 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23/ 10/ 2017م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول من (هنا)