إنقاذ «4» أشخاص من السيول بجازان

اوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان أن الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس على محافظات منطقة جازان أدت إلى جريان سيول خفيفة ومتوسطة وفي مجراها الطبيعي في كل من وادي شهدان بمحافظة هروب ووادي قصي بمحافظة العيدابي ووادي ضمد بمحافظة ضمد ووادي مشلحة بمحافظة صبيا ووادي رملان بمحافظة الدرب ووادي تعشر بمحافظة الطوال.

وسيل منقول بوادي خلب بمحافظة الحُرّث حيث قامت دوريات السلامة بدورها في المراقبة والمتابعة.

وأفاد أن مركز القيادة والتوجيه أبلغ الإدارات والمراكز بإرسال دوريات السلامة للتأكد من وضع الأودية ورفع تقارير عن الحالة.

مفيدًا أنه وردت العديد من البلاغات نتيجة هطول الأمطار في عدد من المحافظات حيث تم إنقاذ أربعة أشخاص داخل مجرى أحد الأودية وإخراج أربع مركبات نتيجة المجازفة بعبور السيول فيما باشرت الفرق عدد من الحوادث المتفرقة نتيجة الأمطار, مبينًا أنه لم تسجل ولله الحمد أي إصابات أو وفيات.

وحذر الرائد آل صمغان من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظرا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها وعدم السباحة في المياه الراكدة تجنبا لأي مكروه لا سمح الله، داعيًا الجميع لضرورة إتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، متمنيًا السلامة للجميع.