 إدارة ملتقى أبناء فيفاء بالشرقية يعلنوا عن موعد ومكان الاجتماع السنوي لعيد الأضحى المبارك | فيفاء أون لاين
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

إدارة ملتقى أبناء فيفاء بالشرقية يعلنوا عن موعد ومكان الاجتماع السنوي لعيد الأضحى المبارك

إدارة ملتقى أبناء فيفاء بالشرقية يعلنوا عن موعد ومكان الاجتماع السنوي لعيد الأضحى المبارك
عبد الله عيدان ـ الدمام
يسر إخوانكم في إدارة ملتقى أبناء فيفاء بالشرقية أن يعلنوا عن موعد ومكان الاجتماع السنوي لعيد الأضحى المبارك لعام ١٤٣٨ هـ، وذلك مساء أول أيام العيد بقاعة الفيصلية بحي الفيصلية بالدمام،
‫فعلى من لديه الرغبة بالحضور و المشاركة، التواصل عن طريق ارسال رسالة إلى عبدالله عيدان على الجوال رقم 0562858383 ‬
‫وذلك ليقوم إخوانكم في الملتقى بالتنسيق والترتيب لحفل المعايده،‬
‫علما بأن العمل جار في التحضير للفقرات التي سيتضمنها الحفل والتي نأمل أن تحوز على رضى واستحسان الجميع،‬
‫ولكم جزيل الشكر.‬

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