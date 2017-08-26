إدارة ملتقى أبناء فيفاء بالشرقية يعلنوا عن موعد ومكان الاجتماع السنوي لعيد الأضحى المبارك

يسر إخوانكم في إدارة ملتقى أبناء فيفاء بالشرقية أن يعلنوا عن موعد ومكان الاجتماع السنوي لعيد الأضحى المبارك لعام ١٤٣٨ هـ، وذلك مساء أول أيام العيد بقاعة الفيصلية بحي الفيصلية بالدمام،

‫فعلى من لديه الرغبة بالحضور و المشاركة، التواصل عن طريق ارسال رسالة إلى عبدالله عيدان على الجوال رقم 0562858383 ‬

‫وذلك ليقوم إخوانكم في الملتقى بالتنسيق والترتيب لحفل المعايده،‬

‫علما بأن العمل جار في التحضير للفقرات التي سيتضمنها الحفل والتي نأمل أن تحوز على رضى واستحسان الجميع،‬

‫ولكم جزيل الشكر.‬