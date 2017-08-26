 نائب المدير التنفيذي للبرنامج يرأس اجتماع لجان الحركة والنقل | فيفاء أون لاين
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

ناقشوا خطة تفويج ضيوف الملك سلمان للحج والعمرة

نائب المدير التنفيذي للبرنامج يرأس اجتماع لجان الحركة والنقل

نائب المدير التنفيذي للبرنامج يرأس اجتماع لجان الحركة والنقل
عمر الشيخ  . مكة المكرمة  . 

 

رأس نائب المدير التنفيذي لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة الدكتور زيد بن علي الدكان اجتماع لجان الحركة والنقل بمقر البرنامج العام بفندق المرجان كروم بمكة المكرمة, بحضور رئيس اللجان الشيخ منصور بن عبدالله الهدباء، وأعضاء اللجنة بالبرنامج العام، وبرنامج ذوي شهداء فلسطين، ومصر، والسودان، وبرنامج الأشقاء القطريين.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على قائمة المهام المناطة بلجان الحركة منها تفويج الحجاج لأداء مناسك العمرة، وأداء الصلوات الخمس بالحرم، وزيارة المعالم المهمة في مكة المكرمة .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة الخطة التنفيذية لتفويج ضيوف البرنامج إلى المشاعر المقدسة، واستعراض كافة الاستعدادات والإمكانات؛ لتنقل الحجاج بكل يسر وسهولة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات النوعية .

يشار إلى أن البرنامج يستضيف هذا العام أكثر من خمسة الاف حاج وحاجة موزعين على البرامج المذكورة، حيث وفرت الأمانة العامة للبرنامج أسطولا ضخما من الباصات حديثة الموديل والسيارات الخاصة للتنقل بكل يسر وسهولة .

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*