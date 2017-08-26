 سلب خمسة مواطنين تحت تهديد السلاح | فيفاء أون لاين
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

في جارودية القطيف

سلب خمسة مواطنين تحت تهديد السلاح

سلب خمسة مواطنين تحت تهديد السلاح
فيفاء أون لاين متابعة

تعرض خمسة أشخاص لسلب تحت تهديد السلاح من قبل مسلحين مجهولين في بلدة الجارودية بمحافظة القطيف.

وقال العقيد زياد الرقيطي الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية حسب صحيفة “الرياض”: “عند التاسعة والنصف من صباح الخميس تبلغت شرطة محافظة القطيف عن تعرض خمسة مواطنين للسلب تحت تهديد السلاح من قبل شخصين ملثمين أثناء تواجدهم بمزرعة ببلدة الجارودية”، مضيفا “تمكن الجناة من سلب هواتفهم النقالة وجهاز حاسب آلي ومركبة أحدهم والهرب بها لجهة غير معلومة”، وتابع “باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للبلاغ ومازال العمل الأمني مستمر للبحث عن الجناة والقبض عليهم”.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*