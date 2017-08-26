سلب خمسة مواطنين تحت تهديد السلاح

تعرض خمسة أشخاص لسلب تحت تهديد السلاح من قبل مسلحين مجهولين في بلدة الجارودية بمحافظة القطيف.

وقال العقيد زياد الرقيطي الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية حسب صحيفة “الرياض”: “عند التاسعة والنصف من صباح الخميس تبلغت شرطة محافظة القطيف عن تعرض خمسة مواطنين للسلب تحت تهديد السلاح من قبل شخصين ملثمين أثناء تواجدهم بمزرعة ببلدة الجارودية”، مضيفا “تمكن الجناة من سلب هواتفهم النقالة وجهاز حاسب آلي ومركبة أحدهم والهرب بها لجهة غير معلومة”، وتابع “باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للبلاغ ومازال العمل الأمني مستمر للبحث عن الجناة والقبض عليهم”.