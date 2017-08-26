المازني يقيم صالونه الأدبي السنوي في بني مازن عسير

في ليلة من ليالي الوفاء والكرم والجود أقام الأستاذ والإعلامي والأديب حسن بن سلطان المازني وذلك مساء أمس الخميس الموافق 1438/12/02هـ .. صالوناً أدبياً في منزله العامر ببني مازن عسير جمع فيه مجموعة من الأدباء والمثقفين والإعلاميين والمشايخ من منطقتي جازان وعسير في مقدمتهم الشيخ سعود بن محمد الغزواني نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجازان والمتحدث الرسمي للغرفة والشيخ يحيى بن جابر الغزواني والباحث والاديب علي بن احمد العبدلي الفيفي المدير الأقليمي “لفيفاء أون لاين ” والمدير الأقليمي لفريق هايكنج السعودية بمنطقة جازان ، ورئيس مجلس ادارة صحيفة المدار الإخبارية سلمان بن محمد الخالدي المالكي والإعلامي قاسم دراج وكان في إستقبالهم مداوي بن علي عبدالله المازني والشاعر ابراهيم ابوخيره وعايض علي ناصر المازني ومحمد عبدالله فيحان الغامدي وحسن يحي مسفر المازني وحاتم يحيى مسفر المازني وسلمان يحيى مداوي المازني وابنائه مازن ومعاذ وماهر حيث تم التوافد لمنزله من بعد صلاة العصر .

هذا وقد بدأ اللقاء من بعد المغرب بمناقشة الواقع الأدبي والمعرفي بالمنطقة الجنوبية وحال التعليم وسبل النهوض بالنشئ الى واقع معرفي واخلاقي راق ومناقشة المعوقات وتدارس الحلول للوصول لواقع تعليمي أفضل .

كما تم مناقشة بعض المفردات اللهجية المحلية وكيف انها من عمق اللغة العربية فهناك نسبة عالية جداً من اللهجة الجنوبية تعد عربية فصحى .

وأكد المتحاورون على اهمية تعميق الوطنية الصادقة والقيم الحميدة في قلوب النشء كنواة لهذا المجتمع واستمر هذا الحوار الجميل بعد صلاة العشاء . بعدها دعي الحضور لتناول وجبة العشاء الفاخرة التي أعدها لضيوفه.