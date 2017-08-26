إدارة القطاع الصحي الخاص في مستشفى محافظة وادي الدواسر العام يغلق (3)صيدليات اهلية

أغلقت إدارة القطاع الصحي الخاص في مستشفى محافظة وادي الدواسر العام مؤخراً ثلاث صيدليات أهلية ، لمخالفتها لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.

وأوضح مدير مستشفى محافظة وادي الدواسر المشرف على القطاع الصحي الخاص بالإنابة صالح بن عبدالله الغانم ، أن سبب إغلاق الصيدليات يعود إلى عدم الحصول على تراخيص صحية للمنشأة، وعدم وجود تراخيص مزاولة مهنة، وعدم وجود تصنيف من هيئة التخصصات، وقيام الصيادلة ببيع أدوية منتهية الصلاحية؛ بالإضافة إلى بيع أدوية من اصناف الحبوب بالحبة.

وأفاد الغانم الى ان المستشفى ممثلاً في ادارة القطاع الصحي الخاص مستمر في تنفيذ الجولات حفاظاً على الصحة العامة ، ووصولاً الى تكامل القطاع الخاص وقيامه بدوره ، مشيداً بدعم وتوجيهات ومتابعة الشؤون الصحية بإدارة القطاع الصحي الخاص بالرياض، الذين يحرصون على رفع مستوى المنشآت الصحية من خلال الالتزام بالمعايير الصحية.