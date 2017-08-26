الإطاحة بأربعة أشخاص سرقوا سيارات وأحرقوها

أطاحت شرطة محافظتي المخواة وقلوة في الباحة بأربعة أشخاص قاموا بسرقة عدد أربع سيارات وإحراقها.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد، بأن الجهات الأمنية في شرطة محافظتي المخواة وقلوة تلقت بلاغات متفاوتة تفيد بسرقة سياراتهم بواقع بلاغ واحد بشرطة محافظة المخواة وثلاث بلاغات بشرطة محافظة قلوة ، ومن خلال البحث تم العثور على السيارات المبلغ عنها في مواقع مختلفة وقد تعرضت جميعها للاحتراق ، ونتيجة لفداحة هذا الفعل وجَّه مدير شرطة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي بتشكيل فريق عمل مشترك من شرطة المحافظتين، وشدد على ضرورة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا ما يستحقونه من عقاب ، وبفضل من الله تعالى تم جمع العديد من المعلومات والاستدلالات الهامة التي ساهمت وبشكل كبير في حصر الاشتباه في أربعة من المواطنين تتراوح أعمارهم ما بين “17 – 19” عاما ، ومن خلال متابعتهم تم رصدهم وهم يقومون بمحاولة سرقة أحد المنازل حيث تم القبض عليهم وبسماع أقوالهم الأولية اعترفوا بسرقة عدد أربع سيارات قاموا باستخدامها ثم بعد ذلك حرقها، هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال ما تبقى من إجراءات أخرى.

من جانبه، أشاد مدير الشرطة بجهود رجال الأمن بشرطة محافظتي المخواة وقلوة على جهودهم الاحترافية في التعامل مع هذه السرقات حتى مكنهم الله من القبض على الجناة، مؤكداً في نفس السياق بأن رجال الأمن سوف يكونوا بإذن لله جداراً منيعاً لكل من يحاول العبث بالأمن.