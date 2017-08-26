فيفاء تبتهج بشفاء أبنها البطل خالد القبلي

شهدت إستراحة الجوهرة في آل شراحيل مساء امس الجمعة إحتفالية عائلة القبلي من قبيلة المثيبي في محافظة فيفاء إحتفالية كبيرة إبتهاجا بسلامة ولدهم البطل خالد علي مسعود القبلي الفيفي الذي أصيب في مواجهات العوامية ضد المارقين الخارجين عن الدين والقانون الموالين لإجندة خارجية ضد الوطن ، وقد اصيب خالد القبلي في تلك المواجهة إصابة دخل على إثرها المستشفى قضى فيه فترة العلاج وتم السماح له في قضاء فترة النقاهة بين أهله وذويه القاطنين شرق جبال فيفاء جنوب المملكة وقد إبتهج والديه وأخوته وكل أقاربه ومحبيه بعودته إليهم سالما حيث ابوا إلا أن يشاركهم كل محبيهم واقاربهم ومعارفهم من قبائل فيفاء فرحتهم من خلال إقامة مناسبة جمعتهم في امسية جميلة حملت في طياتها الحب والوفاء وتخللها التكريم والهدايا والقصائد الشعرية والتي عبر فيها الجميع عن فرحتهم وتهنئة أسرته على الشرف الكبير ألذي رفع به خالد القبلي أسمه وأسم عائلته من خلال بسالته في ميادين الشرف والعز مع زملائة واخوته من مناطق البلاد في الذود عن دينهم ووطنهم طاعة لله ثم ولاة أمرهم .

وقد شكرعلي مسعود القبلي والد البطل خالد كل من شاركهم هذه المناسبة مؤكدا انه فخور بولده خالد ومعتز بتقديم أبنائه كلهم جنودا يعيشون وارواحهم على اكفهم مهدتا في سبيل إلله خدمة للدين ومهبط الوحي وطاعة لولاة الأمر حفظهم الله وايدهم إلى ما يحبه ويرضاه مؤكدا إعتزازه وفخره بذلك الشرف الكبير

وفيفاء أولاين بكل طاقمها الإداري والفني والإعلامي يرفعون التهاني خالد القبلي وعائلته بسلامته.