ضمن جولاتها الميدانية .. أمانة عسير تغلق 28 محلاً مخالفاً

كثفت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة الرخص والرقابة الشاملة والصحية مساء أمس جولاتها الميدانية والرقابية على محلات الخياطة والمغاسل بمدينة أبها، تزامناً مع اقتراب موسم عيد الأضحى .

وأوضح مدير الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة المهندس عبدالعزيز الرمثي أنه تم إغلاق 16 محلاً للخياطة ومغسلة واحدة لمخالفتها تجديد الرخص وأخرى لفتحها محلات بدون ترخيص، إضافة إلى هروب عمالة من الجهات الرقابية أثناء الجولات بعد إغلاقها للمحلات.

من جهته أوضح مدير الرخص المهنية والرقابة الصحية بالأمانة المهندس أحمد أبو عابد أنه تم متابعة منتزهات ومطاعم عقبة ضلع وتم إشعارهم بالمخالفات وهي 11 محلاً لعدم تجديد التراخيص والشهادات الصحية، وتدني مستوى النظافة العامة والعاملين، إضافة إلى تسجيلها مخالفات لأنظمة صحة البيئة وحفظ المواد الغذائية، وسوء النقل والتخزين، وعرضها لمواد غذائية تظهر عليها علامات الفساد، وتراكم النفايات.

ودعت أمانة عسير جميع المواطنين والمقيمين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى يتم رصدها، من خلال رقم الطوارئ 940، على مدار الساعة.