تعليم حائل يعتمد حركة النقل الداخلي لـ 3146 معلماً ومعلمة

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة حائل بالإنابة سعود بن فهيد العبده حركة النقل الداخلي للعام الدراسي ١٤38 / ١٤٣9هـ للمعلمين والمعلمات .

وأوضح سعود بن فهيد أن الادارة حرصت على تحقيق رغبات أكبر عدد ممكن من المتقدمين والمتقدمات للنقل الداخلي لتوفير الاستقرار النفسي للمعلمين والمعلمات ,لافتاً النظر إلى أنه بإمكان المنقولين الاطلاع على حركة النقل من خلال حساب المعلم في نظام نور وكذلك على الموقع الرسمي للإدارة www.hailedu.gov.sa , مقدماً شكره وتقديره للمسؤولين والمسؤولات عن حركة النقل على ما بذلوه من جهود في سبيل إصدار الحركة في الوقت المناسب كما هنأ المنقولين والمنقولات مؤكداً على ضرورة إخلاء طرفهم ومباشرتهم في مدارسهم في الموعد المحدد حرصاً على انتظام العمل مع بداية العام الدراسي .

وبين مدير شؤون المعلمين بتعليم حائل خالد بن عبدالله الصالح أن الحركة حققت رغبات 1956 معلماً من طالبي النقل البالغ عددهم 3441 معلماً بنسبة بلغت 56.84 ٪‏ كما حققت رغبات 1190 معلمة من طالبات النقل البالغ عددهن 2347 معلمة بنسبة بلغت 50.70 ٪‏ .