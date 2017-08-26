سمو نائب أمير المنطقة الشرقية يبارك للبطل السويق فوزه ببطولة العالم في التايكوندو

بارك صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية فوز لاعب المنتخب السعودي ونادي السلام محمد السويق بالميدلية الذهبية في بطولة العالم للتايكوندو للناشئين (وزن ٦٥كجم) المقامة حالياً في جمهورية مصر العربية.

وهنأ سموه اللاعب محمد السويق على هذا الانجاز العالمي الذي يسجل للمملكة، متمنياً سموه للسويق تحقيق المزيد من المنجزات في هذه اللعبة على المستويين المحلي والعالمي وتحقيق المزيد من الألقاب لتضاف لسجل المملكة.

كما هنأ سموه رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد الركن شداد بن طالع العمري على تحقيق هذا الانجاز، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالناشئين وتطوير مستوياتهم، لأنهم مستقبل المملكة الرياضي المشرق بإذن الله.

كما بارك سمو نائب المنطقة الشرقية لرئيس نادي السلام بالعوامية فاضل النمر هذا الانجاز، منوهاً باهتمام النادي بالألعاب المختلفة، وحرصه على تطوير اللاعبين النشء