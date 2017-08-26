العثور على رضيع الخرج في مسجد .. وعمليات البحث مستمرة عن الخاطفة

تواصل الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري عن خاطفة رضيع من مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج .

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه سيتم إصدار بيان أمني بتفاصيل العملية ونتائجها في وقت لاحق، لافتاً إلى أنه تم تسليم الرضيع لذويه بعد أن تم العثور عليه، وفقاً لصحيفة “سبق”.

من جهتها، أوضحت وزارة الصحة أنه تم العثور على الرضيع المختطف في مسجد بحي الحمراء بالخرج، وأُجريت له الفحوصات اللازمة حيث تم التأكد من صحته ، وأبانت أنه تمت الاستعانة بكاميرات المستشفى للتعرف على الخاطفة التي يجري البحث عنها حالياً لضبطها.

وكانت والدة الرضيع ذكرت أن سيدة ترتدي زي ممرضة دخلت عليها خلال تنويمها في المستشفى، وأخذت منها الرضيع بحجة إجراء الفحوصات الطبية، مبينةً أنها قلقت عليه بعد تأخر إحضاره لها، فسألت عنه الممرضات فأكدوا لها أنهن لا يعرفن شيئاً عن الأمر.

وأوضحت أنها اتصلت بزوجها الذي حضر على وجه السرعة وقام بإبلاغ إدارة المستشفى وحراس الأمن، وبدأت عمليات البحث عن الرضيع داخل المستشفى ولكن دون جدوى، ليتم إبلاغ الجهات الأمنية، التي نجحت في العثور على الرضيع في غضون وقت وجيز.