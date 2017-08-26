«التعليم» تعتمد 160 معلمة بدنية لـ 7 إدارات تعليمية

أقرت وزارة التعليم 160 وظيفة تعليمية للتربية البدنية للبنات بالمرحلة الابتدائية لـ7 إدارات تعليمية، وذلك للعام الدراسي الجديد.

وأظهرت قوائم الاحتياج المقدمة من وزارة التعليم لوزارة الخدمة المدنية عدم حاجة عدد من الإدارات التعليمية لمعلمين جدد في مراحل دراسية مختلفة.

وحصلت إدارة تعليم الرياض على عدد 50 معلمة، تليها إدارات المنطقة الشرقية ومحافظة جدة التي حصلت على 30 معلمة لكل منها، فيما بلغ نصيب إدارتي تعليم عسير ومكة المكرمة 15 معلمة، و10 معلمات لتعليم تبوك، و10 لجازان، بحسب صحيفة “الوطن”، اليوم.

وأظهر إعلان وزارة الخدمة المدنية لاحتياج التعليم عدم حاجة عدد من الإدارات التعليمية لمعلمين ومعلمات جدد بالمراحل المختلفة، ومن بينها تعليم جدة، وعنيزة، والقنفذة، بالإضافة للمدينة المنورة، و مكة المكرمة، والرياض.

وتأتي الخطوة إنفاذا لقرار وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، القاضي بالبدء في تطبيق برنامج التربية البدنية في مدارس البنات اعتباراً من العام الدراسي المقبل 1438 / 1439هـ بحيث يتم تنفيذ البرنامج وفق الضوابط الشرعية وبالتدريج حسب الإمكانات المتوفرة في كل مدرسة.