«الخطوط الجوية» تعلن موعد انطلاق رحلات «طيران أديل» السعودية

كشفت المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، عن موعد انطلاق رحلات شركة “طيران أديل داخل السوق المحلية، وذلك في يوم 23 سبتمبر المقبل.

ويأتي ذلك في إطار جهود المؤسسة لدعم قطاع السياحة ، ضمن خطة لتنويع الاقتصاد وكانت دبي لصناعة الطيران قد أعلنت الأربعاء الماضي عن تسليم أول طائرة إيرباص أيه 320 لشركة فلاي أديل السعودية للطيران الاقتصادي، والتي تعد الأولى من أصل 8 طائرات تم التعاقد عليها سلفا من هذا الطراز.

وكانت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية قد أعلنت في أبريل 2016 عن تأسيس شركة طيران جديدة، لتقديم خدمات النقل الجوي الاقتصادي باسم “طيران أديل”.

وأعلنت السعودية إطلاق مشروع سياحي ضخم بتحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل البحر الأحمر إلى منتجعات سياحية.