 لاعب هلالي على أبواب قلعة الشباب | فيفاء أون لاين
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

لاعب هلالي على أبواب قلعة الشباب

لاعب هلالي على أبواب قلعة الشباب
يحيى جابر- الرياض

بات عبدالعزيز الدوسري لاعب فريق الكرة الأول بنادي الهلال على أعتاب الانتقال رسمياً إلى صفوف نادي الشباب.

وبحسب تقارير صحفية تلاقت رغبة الشباب في الحصول على خدمات الدوسري، مع ترحيب واضح من اللاعب بارتداء قميص «الليوث» بداية من الموسم الحالي.

ولفتت التقارير إلى أن اللاعب تحمس أكثر لفكرة الانتقال إلى الفريق الشبابي، بعد علمه أن مدرب الأخير سامي الجابر، هو من طلب ضمه للفريق نظراً لحاجته لجهوده.

وتجدر الإشارة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت توارد أنباء كثيرة عن قرب رحيل الدوسري عن صفوف الهلال، في ظل عدم قناعة الأرجنتيني رامون دياز بالمستوى والمردود الفني الذي يقدمه اللاعب مع «الزعيم»

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