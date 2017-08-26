أعضاء فريق مستكشفي جبال جازان ينفذ رحلة استكشافية على خطى الآباء والأجداد

بمشاركة ٢٤ من أعضاء فريق مستكشفي جبال جازان ..نفذ الفريق مسارا جبليا على خطى الآباء والأجداد وخطى الرحالة البريطاني المشهور جون فيلبي عبر طريق الدفين – نيد الشق – قلة آل قطيل ..

عند السادسة صباحا انطلق الفريق عبر الطريق الدولي القديم من الدفين باتجاه نيد الشق وقرية السنام التاريخية وعند الوصول تحدث الأستاذ يحيى شريف المالكي عن تاريخ المسار ورحلة جون فيلبي وغزو الدولة القاسمية لبني مالك وفيفاء ..

باعتبار أن مشيخة بني مالك كانت في تلك القرية آنذاك وكان الشيخ علي بن هية هو شيخ بني مالك ..مبينا أن الطريق هو أحد الطرق الدولية التي تربط جنوب المملكة حاليا بطرق صعدة وصولا لليمن ..

ثم صعد الجميع عقبة العتبة وهي عقبة شديدة الانحدار تربط نيد الشق بقرى آل قطيل وصولا إلى آل سعيد وسوق الرقبة القديم..

وعند وصول الفريق إلى أطراف قلة آل قطيل كان المهندس محمد حيان المالكي في استقبال الفريق موفرا ما يلزم لا ستقبال الفريق الرحال..

ثم صحب المهندس الفريق إلى قلة آل قطيل بداية ببادية وصولا للحوزة ومدرسة آل قطيل القديمة ..وقد تجول أعضاء الفريق في عدد من المباني الأثرية القديمة مستمتعا بالأجواء الرائعة ومناظر المدرجات الزراعية الجميلة ومزارع البن والموز ..

وفي نهاية الرحلة قدم الفريق شكره للمهندس محمد حيان المالكي على ما قدم من تسهيلات لإنجاح هذه الرحلة ..

قاد الفريق في هذه الرحلة الأستاذ حسن جابر العبدلي وأثراها بالمعلومات التاريخية الأستاذ يحيى شريف المالكي والمعلومات العلمية الأستاذ أحمد جبران المالكي ووثق مراحلها الأستاذ يحيى فرحان الفيفي ضمن منظومة التنسيق التي رسمها منسق الرحلة الأستاذ حسين هادي المالكي ،وسط تعاون وتعاون من جميع المشاركين .