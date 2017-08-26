خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً بترقية وتعيين قضاة بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمراً ملكياً بترقية ثلاثة قضاة وتعيين قاضيين في ديوان المظالم.

وقال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف ، أن الأمر الملكي الكريم الصادر تضمن ترقية قاضٍ إلى درجة قاضي استئناف وترقية قاضيين إلى درجة قاضٍ /أ ، وتعين قاضيين على درجة ملازم قاضٍ.

وأكد الشيخ اليوسف أن هذا الأمر الملكي الكريم بالترقية والتعيين يأتي امتداداً لحرص خادم الحرمينالشريفين على دعم مرفق قضاء ديوان المظالم للوصول به إلى التطلعات السامية للقيادة الرشيدة في تحقيق قضاء عادل ناجز.

واختتم الشيخ اليوسف تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين, وأن يوفق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب مجلس الوزراء وزير الدفاع لما فيه خير البلاد والعباد, وأن يحفظ على بلادنا الخير والاستقرار