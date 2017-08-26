جامعة الحدود تمنع الطالبات من المكياج والعبايات الملونة والبنطلون

حددت جامعة الحدود الشمالية ضوابط مشددة للزي المسموح به للطالبات داخل الحرم الجامعي اعتباراً من العام الدراسي المقبل ، وأوضحت لجنة تأديب الطلاب والطالبات بالجامعة أن الزي المسموح به يشمل فقط البلايز البيضاء “بأزارير وقبة قلابي”، وتنورات باللون الأسود أو الكحلي.

وحظرت اللجنة لبس التنورات الضيقة، و”السكيني”، والقصيرة ذات الفتحات، والبلايز القصيرة، والشفافة، وذات فتحات الصدر الواسعة، والكم القصير جداً، والملابس التي تحتوي على صور وكلمات غير لائقة، والألوان الفسفورية الصارخة.

كما منعت ارتداء الزي الأسود الكامل المصاحب بمكياج أو إكسسورات ذات دلالات معينة، وقصات الشعر الغريبة والشاذة، وصبغات الشعر الملونة، والعباءات الملونة والضيقة.