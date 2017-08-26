محمد الغزواني إلى القفص الذهبي

في واحدة من ليالي الفرح والسرور عمّٙ فيها الأنسُ أرجاء قاعة الريف ببلغازي للإحتفالات، بتوافد المهنئين من داخل المنطقة وخارجها مباركين ومشاركين الفرح إحتفالاً بزفاف الشاب محمد علي الغزواني على كريمة الأستاذ عبدالله بن يحيى الغزواني مساعد مدير مكتب التعليم بمحافظة العيدابي،

فوسط لفيفٍ من الأهل والأقارب والأصدقاء ومن وٙاكٙبهم من المدعوين والمهنئين، امتزجت في قلوب الحاضرين أكاليل الفرح والبهجة وخالطتها أرق العبارات وأصدق التبريكات للعروسين وذويهما متمنين لهم أن يديم الله أفراحهم ومسراتهم، وأن يجعل حياة العروسين عامرة بالبركة والتوفيق،

كما أبدوا امتناهم وشكرهم وتقديرهم لذوي العروسين على كرم الضيافة وحسن الإستقبال، مستذكرين مانحن فيه من نعم، شاكرين وسائلين الله أن يديمها عليهم ويزيدهم من فضله،

وقد حضر الحفل سعادة المهندس يحيى بن جابر الغزواني مدير إدارة هندسة التوزيع بكهرباء المنطقة الجنوبية والشيخ أحمد بن سليمان الغزواني مدير إدارة النيابة العامة بمحافظة العيدابي والأستاذ يحيى الغفالي مدير مكتب التعليم بمحافظة العيدابي، والأستاذ متعب بن محمد الغزواني رئيس المجلس البلدي بمحافظة العيدابي، والاستاذ مفرح بن سليمان الغزواني مدير فرع المياه بمحافظة العيدابي، ولفيفٌ من الأعيان والأهالي الذين قدموا لتهنئة العروسين واهليهما ومشاركتهم فرحتهم،

صحيفة “فيفا اون لاين” بدورها تبارك للجميع وتتمنى للعروسين حياة سعيدة وهانئة.