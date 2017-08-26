طريف.. وفاة طفل بعد دهسه من مركبتين وهروبهما

توفي طفل في محافظة طريف بعد تعرضه للدهس من مركبتين خلف الحديقة العامة ، وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد د. عويد مهدي، أن شعبة مرور محافظة طريف تمكنت من التوصل لمعلومات كافية عن مركبتين، تتابعتا في دهس طفل في أحد الشوارع خلف حديقة عامة في المحافظة نتج عن ذلك وفاته.

وأضاف “مهدي”: من خلال التعاون بين الشرطة والمرور بالمحافظة تمكنت شعبة المرور من حصر ومتابعة جميع السيارات التي تحمل نفس المواصفات ومن ثم ضبط السيارة الأولى التي تسببت في دهس الطفل في المرة الأولى والتي كان يقودها حدث حيث تم التحفظ عليه رفق ولي أمره، كما حضر قائد المركبة الثانية وسلم نفسه فتم القبض عليه، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية والاستدلالية تم إحالتهما إلى النيابة العامة.