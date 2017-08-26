حفل زواج : الأستاذ/ حسين بن أحمد حارث

في ليلة من ليالي الفرح والسرور احتفل : الأستاذ/ حسين بن أحمد حارث بزواجه في الصالات الذهبية بجازان

وقد حضر حفل الزفاف عدد كبير من المدعوين من زملاء وأقارب العروسين مهنئين ومباركين بهذه المناسبة السعيدة