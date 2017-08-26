الرئيسية › أخبار الناس حفل زواج : الأستاذ/ حسين بن أحمد حارث 10:57 م, 4 ذو الحجة 1438 هـ - 26 أغسطس 2017 م وليد الحكمي- أبوعريش Tweet في ليلة من ليالي الفرح والسرور احتفل : الأستاذ/ حسين بن أحمد حارث بزواجه في الصالات الذهبية بجازان وقد حضر حفل الزفاف عدد كبير من المدعوين من زملاء وأقارب العروسين مهنئين ومباركين بهذه المناسبة السعيدة شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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