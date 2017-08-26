 حفل زواج : الأستاذ/ حسين بن أحمد حارث | فيفاء أون لاين
السبت, 4 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 26 أغسطس 2017 ميلاديا

حفل زواج : الأستاذ/ حسين بن أحمد حارث

حفل زواج : الأستاذ/ حسين بن أحمد حارث
وليد الحكمي- أبوعريش
في ليلة من ليالي الفرح والسرور احتفل : الأستاذ/ حسين بن أحمد حارث بزواجه في الصالات الذهبية بجازان
وقد حضر حفل الزفاف عدد كبير من المدعوين من زملاء وأقارب العروسين مهنئين ومباركين بهذه المناسبة السعيدة

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*