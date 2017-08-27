بالفيديو والصور .. أفراح “الحكمي والمشنوي” بقصر اليخت بالرياض

احتفلت أسرة يحيى بن حسن الحكمي رحمه الله بزواج ابنهم الشاب (ابراهيم حسن يحيى ) على كريمة الأستاذ ( أحمد بن يحيى المشنوي ) ليلة الأربعاء غرة ذوالحجة لعام ١٤٣٨هـ بقصر اليخت شرق الرياض وسط حضور كبير من أهل وأصدقاء الأسرة وقد شرف الحفل سعادة نائب شيخ شمل قبائل فيفاء الشيخ حسين حسن الفيفي وفضيلة رئيس محاكم محافظة فيفاء الشيخ سليمان جابر الفيفي و سعادة رئيس المجلس البلدي الاستاذ جابر محمد الفيفي و الأستاذ يحيى جابر الفيفي كما شرف الحفل شعراء فيفا الاساتذة احمد يحيى العبدلي وسلمان قاسم الحكمي وعدد من شعراء القطاع الجبلي .



