5 أيام على إغلاق باب الترشح لجائزة محمد بن راشد 

أعلنت الأمانة العامة لـ “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي” عضو “مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية” أكبر مبادرات تنموية ومجتمعية وإنسانية، عن تبقي 5أيام فقط على إغلاق باب الترشح في الدورة التاسعة من الجائزة.

وقدمت الأمانة العامة للجائزة الدعوة إلى جميع الرياضيين والمؤسسات الرياضية الذين حققوا إنجازات غير مسبوقة خلال الفترة من 21 سبتمبر 2016 حتى 31 أغسطس 2017، للإنتهاء من عملية الترشح الخاصة بهم للمنافسة على إحدى فئات الجائزة الأكبر من نوعها في القطاع الرياضي بالعالم من حيث تنوع فئاتها وقيمة الجوائز المالية البالغة أكثر من سبعة ملايين درهم إماراتي “قرابة 2 مليون دولار أميركي”، والأولى في العالم على الإطلاق التي تعنى بمجال الإبداع في العمل الرياضي.

وسيكون منتصف ليل يوم الخميس 31 أغسطس الجاري هو الموعد الأخير لاستلام ملفات الترشح الكترونيًا، حيث أكدت الأمانة العامة للجائزة على أن تقديم ملفات الترشح سكيون الكترونيًا للعام الثاني على التوالي من خلال الموقع الالكتروني الرسمي للجائزة mbrawards.ae أو عبر التطبيق الذكي للجائزة mbrawards ، ويواصل فريق عمل الجائزة العمل على مدار الساعة خلال أيام الإجازات الرسمية لاستلام ملفات الرياضيين والأفراد والفرق والمؤسسات من أصحاب الإنجازات الراغبين في التنافس للفوز بفئات الدورة التاسعة للجائزة وتقديم الدعم للراغبين في الاشتراك وتحميل الملفات عبر التطبيق الذكي للجائزة.

وتشهد الدورة التاسعة من الجائزة تفاعل كبير من مختلف المؤسسات والمنظمات والاتحادات الرياضية محليًا وعربيًا ودوليًا، للتقدم على إحدى فئات الجائزة ( الابداع الرياضي الفردي – الابداع الرياضي الجماعي – الابداع الرياضي المؤسسي ) وفق محاور التنافس لهذه الدورة وهي: الإنجازات الرياضية، والإبداعات الفكرية التطبيقية في المجال الرياضي، والمبادرات المبدعة في مجال تطوير رياضة المرأة – تمكين المرأة في العمل الرياضي، وذلك ضمن فئات الإبداع الرياضي وهي:

فئة الإبداع الرياضي الفردي حيث تمنح هذه الجائزة للأفراد من اللاعبين والمدربين والإداريين والحكام الذين حققوا إبداعات رياضية على المستوى المحلي والعربي والدولي، فئة الإبداع الرياضي الجماعي التي تمنح فيها الجائزة للفرق التي حققت إبداعات رياضية على المستوى المحلي والعربي والدولي، و فئة الإبداع الرياضي المؤسسي التي تمنح فيها الجائزة للجهات الرياضية التي حققت إبداعات رياضية على المستوى المحلي والعربي والدولي.

من جهة ثانية سيتواصل العمل بنظام مشاركة الجمهور في ترشيح الفائزين ضمن فئة الرياضيين الناشئين، حيث سيتم استلام ترشيحات الناشئين حتى يوم 31 أغسطس كما هو الحال مع باقي الفئات، لكن نتيجة تحكيم الناشئين ستسفر عن اختيار 6 رياضيين ناشئين للوصول الى المرحلة النهائية وهي مرحلة ترشيحات الجمهور التي سيكون لها وزن مهم في حساب الناشئين الفائزين، وسيكون التصويت من خلال قناة دبي الرياضية ومن خلال الموقع والتطبيق الالكتروني أيضا.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالدورة التاسعة من الجائزة خلال مؤتمر صحفي يعقد خلال شهر نوفمبر، على أن يتم تكريم الفائزين في الحفل السنوي الكبير يوم 10 يناير 2018 .