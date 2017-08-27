بالفيديو : شاهد نصائح هامة يجب مراعاتها عند شراء الأضحية

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء مقطعاً توعوياً لكيفية الاختيار الصحيح للأضحية وذبحها، والتعامل مع لحومها.

وتضمن المقطع عدداً من الإرشادات للمستهلكين عن كيفية اختيار الأضحية المتوافقة مع الشروط الشرعية والخالية من الأمراض والعيوب.

كما اشتمل على نصائح للراغبين في الذبح خارج المسالخ، جاء من بينها عدم إطعامها قبل الذبح بـ 12 ساعة مع سقيها الماء بكثرة للتخلص من الفضلات في أمعائها.