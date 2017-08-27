طريق الغميرة بفيفاء يتحول للدمار .. والأمانة: صيانته لاحقًا

منذ سنين وسكان حي الغميرة بجبل آل شراحيل بفيفاء في َمعاناة متكررة مع طريقهم الذي أصبح متهالكًا ، مادفع السكان لصيانته مرات عديدة على حسابهم الخاص ومحاولة طمر الإسفلت بالإسمنت على إمتداد الطريق كحل بديل وعاجل في ظل غياب الصيانة من بلدية المحافظة وقصورها بالقيام بمهامها ؛ فقد قام الأهالي بعد هطول الأمطار الأخيرة في الأيام الَماضية وبعد إزدياد تلفيات الطريق قاموا بصيانته وإصلاحه في ساعات متأخرة من الليل ليتمكنوا من عبوره .

معاناة جماعية

وقال المواطن ماطر الشراحيلي أن هناك من يعيش في تلك الجهة ويعمل في السلك العسكري ومرابط على الحد الجنوبي ويحتاج إلى الذهاب لعمله ويسلك ذلك الطريق المتهالك ، وهناك عدد آخر من كبار السن يحتاجون لمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية ناهيك عن الطلاب والمعلمين وباقي المدنيين .

3 سنوات لم تشفع للمواطنين

وأفاد محمد الشراحيلي أن بلدية فيفاء لم تحرك ساكنًا حيال ذلك الطريق وذلك منذ أكثر من 3 سنوات حيث لا يزال قاطنو طريق الغميرة يترددون على بلدية فيفاء لمطالبتهم بصيانة طريقهم ولم يجدوا سوى وعود لم تنجز .

لا إجابة

“فيفاء اون لاين” تواصلت مع سالم بن منيف رئيس بلدية فيفاء حيال معاناة أهالي الغميرة مع طريقهم وطرحت عليه تساؤلات الأهالي من تأخر مباشرة البلدية للموقع ولم يتم الرد ، فيما تم التواصل مع حسين معشي المتحدث باسم أمانة جازان الذي وجهت له الصحيفة تساؤلين الأول عن أسباب تأخر صيانة ذلك الطريق رغم المطالبات والمناشدات من المواطنين ؟

والسؤال الثاني، هل هناك بصيص أمل أن تقوم بلدية المحافظة بإصلاح ذلك الطريق وتلبية مطالب السكان؟

هروبًا من الإعتراف بالتقصير

وجوابًا على السؤال الثاني وتاركًا الأول أوضح “معشي” أن البلدية قامت بعمل تنظيف للطريق من الأحجار والأتربة إثر سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها فيفاء .

وأضاف أن الطريق محل الإهتمام وسوف يجدول ضمن برنامج البلدية لردم الحفر في أعمال صيانة مثل هذه الطرق .