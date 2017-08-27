تدخل طبي دقيق ينقذ حياة طفلة بمستشفى الملك فهد بجازان

نجح فريق متخصص بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان في اجراء عملية جراحية لطفلة تبلغ من العمر سبع سنوات تعرضت لإصابة شديدة نتيجة سقوط (مقذوف) مؤخرا.

وبينت صحة جازان أن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل الحالة وهي تعاني من اضطراب في درجة الوعي و قيئ مستمر ونزيف من الأنف، مما استدعت الحالة تشكيل فريق طبي عاجل من جراحة المخ والأعصاب، وبدأ الفريق بعمل كل الفحوصات والأشعات اللازمة كون المريضة تعاني من اضطراب في درجة الوعي، حيث كانت درجة الوعي 15/13 بمقياس جلاسكو مع وجود جرح عرضي بالجمجمة وتحت الجفن الأيمن، أظهرت الأشعة المقطعية على المخ وجود كسر مفتت بعظام الجمجمة الأمامية من الناحية اليمنى مع وجود نزيف حاد فوق الام الجافية وكذلك نزيف في الفص الأمامي الأيمن من المخ بالإضافة إلى وجود نزف تحت الام الجافية ونزيف تحت الأم العنكبوتية وارتشاح بأنسجة المخ ووجود جسم غريب “شظية” في الفص الأمامي الأيمن من المخ مع وجود ضغط على المخ وبطينات المخ نتيجة وجود النزيف فوق الأم الجافية وضغط على مراكز الحركة بالجانب الأيمن من المخ وهو المسؤول عن حركة الذراع والساق اليسرى.

ولوجود كادر طبي متخصص على مستوى عال قرر الفريق الطبي على الفور إجراء عملية جراحية عاجلة لإيقاف النزيف لإنقاذ حياة المريضة، حيث كان هناك تحد كبير في إجراء العملية لكون المريضة تعاني أيضا من الأنيميا المنجلية، فكانت نسبة الهيموجلوبين بالدم منخفضة جداً مما قد يزيد احتمالية حدوث مضاعفات لا قدر الله خلال أو بعد العملية.

وبفضل الله تم وضع المريضة تحت الملاحظة الدقيقة لمتابعة العلامات الحيوية و العلامات العصبية و الفحوصات وتم تشكيل فريق عمل بواسطة أطباء جراحة المخ والاعصاب وأطباء أمراض الدم أطفال وأطباء التخدير وأطباء العناية المركزة أطفال، كما تم نقل دم لمعالجة الأنيميا الموجودة لدى المريضة لتهيئتها لإجراء الجراحة لتفريغ وإيقاف النزيف فوق الأم الجافية بالدماغ، وذلك لتقليل فرص حدوث المضاعفات إلى أكبر قدر ممكن، نقلت المريضة إلى غرفة العمليات، وتم عمل فتحة تصليح للكسور المفتتة بعظام الجمجمة وفتح عظام الجمجمة لتفريغ النزيف الموجود فوق الام الجافية و التعامل مع الاوعية الدموية الممزقة ثم إرجاع العظام إلى مكانها وبفضل الله تكللت العملية بالنجاح، وتم نقل المريضة إلى قسم العناية المركزة أطفال لاستكمال خطة العلاج والمتابعة والملاحظة المستمرة لحين الإفاقة واستعادة كامل الوعي وبعد استقرار الحالة تم نقلها لقسم التنويم الداخلي، حيث كانت تعاني من ضعف بالجانب الأيسر من الجسم بالذراع والساق و بمساعدة قسم العلاج الطبيعي، وأجريت لها جلسات مكثفة للذراع والساعد اليسرى ولوحظ وجود تحسن الحركة في الجانب الأيسر.

وخرجت المريضة للمنزل بعد الاطمئنان على وضعها الصحي بشكل كامل، وغادرت المستشفى وهي تستطيع المشي بدون مساعدة وتخضع للعلاج الطبيعي وتتم متابعة الحالة من خلال عيادة جراحة المخ والأعصاب.