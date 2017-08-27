“طلقة خاطئة” تودي بحياة جان هدد والدته وإخوته

روى المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد بن مسلم الغبان، تفاصيل واقعة مصرع مواطن مسلح بطلق ناري بمحافظة الوجه، أثناء محاولة القبض عليه، بعد أن هدد والدته وإخوته وسرق سيارة شقيقه تحت تهديد السلاح.

وقال الغبان إن شرطة محافظة الوجه تلقت قبل عدة أيام بلاغاً من مواطنَين عن تعرُّضهما لإطلاق نار وهما بداخل سيارتهما من قِبل مجهول يقود سيارة مظللة ولوحة السيارة الخلفية مخفية، وفور المعاينة ثبتت صحة البلاغ وتم اتخاذ اللازم.

وأوضح أنه من خلال البحث والتحري تبين أن الجاني يبلغ (25 عامًا) وعاطل عن العمل، وتمّ تكليف الجهات المختصّة بالبحث عنه للإطاحة به.

وأشار إلى أنه في اليوم التالي ورد اتصال هاتفي من شقيق المتهم يفيد بقيام الجاني بإشهار سلاح ناري عليه وتهديد والدته وإخوته وسرقة سيارته تحت التهديد، لافتاً إلى أن الفرق الأمنية انتقلت إلى الموقع، حيث حاول الجاني الهرب رفقة شخص معه داخل سيارة إلا أنه تم متابعتهما وإيقافهما.

وكشف عن قيام الجاني بإشهار سلاح رشاش ضد رجال الأمن، وأثناء محاولة السيطرة عليه خرجت طلقة عن طريق الخطأ من سلاح أحد أفراد الفرقة أصابت رأس المتهم، وتمّ نقله على الفور إلا أنه لقي مصرعه.

ولفت إلى أنه تم القبض على مرافقه السعودي، والتحفظ على سلاحه غير المرخص وعدد من الطلقات، وعُثِر داخل السيارة على ممنوعات، مؤكداً أن الجانيين كانا في حالة غير طبيعية.