إنشاء مخازن تحت الأرض بأطراف المشاعر لهذا السبب ..

أنشأت أمانة العاصمة المقدسة مخازن تحت الأرض بأطراف المشاعر المقدسة لتجميع النفايات، وذلك لصعوبة نقلها خلال أيام الحج بسبب الزحام.

وقالت الأمانة إن آليات نقل النفايات كانت تستغرق ساعات طويلة خلال حركتها لنقل النفايات إلى المكبَّات التي يبعد بعضها مسافة 40 كلم عن المشاعر.

وأبانت أن آلية العمل تشمل كبس النفايات بالمخازن الأرضية بمشعر منى، والاستفادة من الصناديق الضاغطة لأقصى درجة ممكنة، ليتم نقل النفايات لاحقاً للمكبَّات.

وأوضحت أن المخزن الواحد يتسع لنحو 30 طناً، لافتةً إلى أن هذه الآلية تعالج الكثير من المشكلات والتحديات التي كانت تواجه فرق النظافة في المواسم السابقة.