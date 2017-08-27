 “التنمية الاجتماعية” تودع 484 مليون ريال مساعدات مقطوعة في حسابات مستفيدي الضمان | فيفاء أون لاين
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

“التنمية الاجتماعية” تودع 484 مليون ريال مساعدات مقطوعة في حسابات مستفيدي الضمان

“التنمية الاجتماعية” تودع 484 مليون ريال مساعدات مقطوعة في حسابات مستفيدي الضمان
فيفاء أون لاين - الرياض

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 484 مليون ريال قيمة برنامج المساعدات المقطوعة لشهر ذي الحجة في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وذكر وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم الشافي أن عدد المستفيدين الذين تم إيداع مبلغ الدعم لهم بلغ 38.3 ألف حالة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار المُوافَق لها بالصرف.

وأكد وكيل الوزارة أن برنامج المساعدات المقطوعة يأتي ضمن البرامج المساندة التي تقدمها وكالة الضمان الاجتماعي، ويتم من خلاله تقديم مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي استوفت أهلية الاستحقاق للمساعدة.

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