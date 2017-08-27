 “نزاهة” ترصد شبهات فساد وتجاوزات في 123 مشروعاً وتحيلها للنيابة العامة | فيفاء أون لاين
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

“نزاهة” ترصد شبهات فساد وتجاوزات في 123 مشروعاً وتحيلها للنيابة العامة

“نزاهة” ترصد شبهات فساد وتجاوزات في 123 مشروعاً وتحيلها للنيابة العامة
نزاهة - هيئة مكافحة الفساد
فيفاء أون لاين متابعة

قالت مصادر إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” رصدت شبهات فساد ومخالفات وتجاوزات في 123 مشروعاً، وأحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

وأوضحت المصادر، بحسب “مكة”، أن “نزاهة” وقفت على 161 مشروعاً مصنّفة كمشاريع تنموية كبرى، إجمالي تكلفتها أكثر من 387 مليار ريال، وأنهت أعمال الرقابة عليها خلال العام المالي 1437/‏1438 لمرحلة الطرح والترسية، ورصدت 50 مشروعاً حولها شبهة فساد و73 فيها مخالفات وتجاوزات.

وكشفت عن تصدر مشاريع وزارة النقل للمشاريع التي تنطوي على شبهة فساد في مرحلة الطرح والترسية، تلتها مشاريع وزارة التعليم، ثم وزارة الشؤون البلدية والقروية، فيما خلت مشاريع 10 جهات حكومية أخرى من شبه فساد مع انطوائها على مخالفات وتجاوزات.

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*