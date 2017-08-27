 شرطة الرياض تكشف تفاصيل الإطاحة بخاطفة مولود الخرج | فيفاء أون لاين
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

شرطة الرياض تكشف تفاصيل الإطاحة بخاطفة مولود الخرج

شرطة الرياض تكشف تفاصيل الإطاحة بخاطفة مولود الخرج
فيفاء أون لاين متابعة

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الخرج قد تلقت بتاريخ ٢-١٢-١٤٣٨هـ
بلاغاً من النقطة الأمنية بمستشفى الملك خالد بالمحافظه عن اختطاف طفل حديث الولاده أثناء تواجده رفق والدته بقسم الولادة.
وأضاف أنه نظراً لأهمية البلاغ و بشاعة الجرم فقد عملت شرطة المحافظة بتوجيه من صاحب السموّ الملكي أمير منطقة الرياض بالنيابه على استنفار كافة قواها الميدانيه تساندها ادارة التحريات والبحث الجنائي بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة المنطقة، حيث تم تفعيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعه و جرى تشكيل فريق عمل على قدر عالي من الكفاءه للبحث عن الطفل المختطف في جميع المحاور والاتجاهات في سبيل استعادته وضبط الجناه.
وأوضح أن الجهود الأمنيه أثمرت بعد تضييق الخناق على المشتبه بهم من العثور على الطفل بجوار أحد المساجد بالمحافظة، حيث تم إعادته للمستشفى و تسليمه لذويه بعد التثبت من هويته من خلال مطابقة البصمه الوراثية.
و لفت إلى أنه رغم شُح المعلومات و ندرتها فقد تواصلت الجهود الأمنيه على مدار الساعة، وتمكنت ادارة التحريات و البحث الجنائي بشرطة المنطقه بعد تحقيق الاشتباه من ضبط المتهمة الرئيسية وكافة أطراف البلاغ في فترة زمنية وجيزة وتسليمهم لمركز الشرطةالمختص و اشعار فرع النيابة العامة بالمحافظة لاكمال اللازم حسب الاختصاص.

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