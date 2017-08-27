وظائف شاغرة في وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة عن توفر وظائف شاغرة بالمسميات التالية:
1- طبيب ضمان صحي.
2- محاسب تأمين
3- أخصائي تأمين صحي
4- مدير مكتب (سكرتير تنفيذي)
5- مهندس معماري
6- مستشار استثمار
وفق الشروط التالية:
1- المتقدم سعودي أو غير سعودي.
2- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة
3- تقديم الشهادات والسيرة الذاتية وإثبات الشخصية وما يثبت الخبرات العملية عبر الإيميل الإلكتروني فقط.
4- لن ينظر في أي طلبات لا تتناسب مع مسمى الوظيفة.
5- معادلة الشهادة من وزارة التعليم للمبتعثين السعوديين الذين درسوا على حسابهم الخاص.
6- مصادقة الشهادة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية لغير السعوديين.
7- مكان الوظيفة في منطقة الرياض.
8 – القبول يتكون من مرحلة الفرز والمطابقة والمقابلة الشخصية.
9- يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 10 / 9 /2017 م إلى يوم الخميس 24 / 9 / 2017م.
10 – ترسل الأوراق على البريد الإلكتروني (jobs-2017@outlook.sa).
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