 وظائف شاغرة في وزارة الصحة | فيفاء أون لاين
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة في وزارة الصحة

وظائف شاغرة في وزارة الصحة
فيفاء أون لاين - الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن توفر وظائف شاغرة بالمسميات التالية:

1- طبيب ضمان صحي.

2- محاسب تأمين

3- أخصائي تأمين صحي

4- مدير مكتب (سكرتير تنفيذي)

5- مهندس معماري

6- مستشار استثمار

وفق الشروط التالية:

1- المتقدم سعودي أو غير سعودي.

2- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة

3- تقديم الشهادات والسيرة الذاتية وإثبات الشخصية وما يثبت الخبرات العملية عبر الإيميل الإلكتروني فقط.

4- لن ينظر في أي طلبات لا تتناسب مع مسمى الوظيفة.

5- معادلة الشهادة من وزارة التعليم للمبتعثين السعوديين الذين درسوا على حسابهم الخاص.

6- مصادقة الشهادة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية لغير السعوديين.

7- مكان الوظيفة في منطقة الرياض.

8 – القبول يتكون من مرحلة الفرز والمطابقة والمقابلة الشخصية.

9- يبدأ التقديم من يوم الأحد الموافق 10 / 9 /2017 م إلى يوم الخميس 24 / 9 / 2017م.

10 – ترسل الأوراق على البريد الإلكتروني (jobs-2017@outlook.sa).

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