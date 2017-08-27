 وظائف شاغرة للجنسين بالطوال | فيفاء أون لاين
الأحد, 5 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 27 أغسطس 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة للجنسين بالطوال

وظائف شاغرة للجنسين بالطوال
فيفاء أون لاين - الطوال

أعلنت جمعية البر الخيرية بمحافظة الطوال عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء، في عدد من التخصصات، وذلك وفق الوظائف والمؤهلات التالية:

– مدير تنفيذي للجمعية: مؤهل جامعي على الأقل في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال مماثل.

– رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية: مؤهل جامعي على الأقل في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال مماثل.

– سكرتير/ أمين سر: شهادة الدبلوم أو شهادة الثانوية.

– أخصائي تقنية معلومات: شهادة الدبلوم كحد أدنى في تخصص الشبكات.

– أخصائي اجتماعي: مؤهل جامعي في تخصص خدمة اجتماعية، أو أي مجال مماثل.

– أخصائي برامج/ أخصائي مشاريع: مؤهل جامعي في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال مماثل.

– أخصائي تطوع: يفضل مؤهل جامعي كحد أدنى.

– مشرف العلاقات العامة والإعلام: مؤهل جامعي في تخصص اجتماعي أو أي مجال مماثل، أو شهادة الدبلوم في تخصص الإعلام، أو أي مجال مماثل.

– عاملة نظافة: أي مؤهل أو شهادة أو دورة أو خبرة ذات علاقة.

وأوضحت الجمعية، أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية المفصلة متضمنة أرقام التواصل على البريد الإلكتروني: (Saudi.-2030@hotmail.com)، علماً بأن آخر موعد للتقديم بتاريخ 1438/12/13هـ، وتبدأ الجمعية في بقية إجراءات القبول من تاريخ 1438/12/14هـ.

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