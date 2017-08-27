وظائف شاغرة في STC

أعلنت شركة الاتصالات السعودية -عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول التدقيق الداخلي: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة، أو المجالات ذات الصلة.

– فني أول عمليات الشبكة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، الشبكة، الإلكترونيات والاتصالات، تكنولوجيا المعلومات والكمبيوتر، الهندسة الميكانيكية).

– أخصائي التدقيق الداخلي: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (تكنولوجيا المعلومات، إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي صلة.

– أخصائي أول التدقيق الداخلي: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، الهندسة، تكنولوجيا المعلومات)، أو أي مجال آخر ذي صلة.

– محلل أول المحاسبة: درجة الماجستير أو درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أغسطس 2017م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 سبتمبر 2017م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الضغط على هذا الرابط (هنا)