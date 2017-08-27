أمير جازان بالنيابة: شركة طريق الحرير ستعزز قدرات المنطقة الاقتصادية

أكد أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز أن تأسيس شركة طريق الحرير السعودية سيكون له دور بارز في تعزيز القدرات الاقتصادية وتنمية الموارد واستثمار كافة الإمكانات بمنطقة جازان.

جاء ذلك إثر التوقيع على مذكرة تأسيس شركة طريق الحرير السعودية للخدمات الصناعية لتشجيع الاستثمار في مدينة جيزان حيث أكد الأمير محمد بن عبد العزيز الشركة بأنه من المتوقع أن تكون أكبر منصة متقدمة للعلاقات بين المملكة والصين بهدف جذب الاستثمارات الصينية لمختلف القطاعات الصناعية.

وأضاف أن قيادتنا الرشيدة دأبت على الاهتمام بكافة مناطق المملكة وتنميتها والعمل المستمر على تطويرها، مؤكدا بان الشراكة ستكون بين الهيئة الملكية في الجبيل وينبع وشركة أرامكو وشركة صينية تمثل مقاطعتين في الصين.

وأبان بأن تأسيس الشركة وكذلك التوقيع على مذكرات التفاهم ومشاريع التعاون الثنائية بين المملكة والصين والتي جرى التوقيع عليها مؤخرا برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية السيد تشانغ قاو لي , جاءت تأكيدا لرؤية المملكة 2030 , وخطواتها الطموحة لتعزيز الاستثمارات , وتطوير الشراكات الاستراتيجية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وختم الأمير محمد بن عبد العزيز بتقديم الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على توقيع هذه الشراكة.