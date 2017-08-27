في ليلة وفاء وإعادة ذكريات .. زملاء الدكتور الفيفي يحتفون به

تمضي الأيّام وتنطوي صفحاتها ويأبى الأوفياء إلا أن يعطروها بأفعالهم الخالدة ، جمعتهم مقاعد الدراسة قبل عقدين من الزمن وفرقتهم مشاغل الحياة ومتطلباتها ، ورغم تباعد النجوم وعلوها إلا أن وشائج المحبة والصداقة الحقيقة قد ضمت كوكبة من الزملاء في ليلة من ليالي فيفاء الهادئة تجلت فيها كل معاني الوفاء وتبدد ظلامها بنور المحبة والإخاء وعطر أجواءها شذا الود والصفاء ، حيث أقام مجموعة من الدفعة الأولى لخريجي ثانوية نيد الضالع للعام ١٤١٩ هـ حفل تكريم لزميلهم سعادة الدكتور سلمان امساري حسين العمري الفيفي بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في هندسة الطيران والفضاء من الولايات المتحدة الأمريكية. وذلك مساء يوم السبت الموافق ٤-١٢-١٤٣٨هـ بقصر فيفاء للاحتفالات

شرف الحفل المربي الفاضل الاستاذ موسى محمد الفيفي مدير مدارس نيد الضالع سابقاً.