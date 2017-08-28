مركز لياقه لضباط وأفراد قوات الامن في الحج

تواجد الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي ضمن منظومة الحج هذا العام في مكة المكرمة بتولي تشغيل صالات التدريب واللياقة الواقع في مقر المجمع الحكومي في العوالي وكذلك في العزيزيه حيث يتولى الاتحاد وعبر مجموعة من المدربين المؤهلين، تقديم جانب الاعداد البدني للقوات الامنية المشاركة في الحج وقد اعد برنامجا يتناسب مع اوقات جميع العاملين في ميدان الحج من ضباط وصف ضباط وجنود ، ويعمل مركز اللياقة البدنية والنادي الصحي لاكثر من خمسة عشر ساعه في اليوم ، ويستقبل اعداد من المستفيدين بالية عمل وضعها القائمين على الاتحاد ، وتبداء الاجراءات الاستفادة من هذه المنشأت العملاقه التى تحتوي على صالات حديد ولياقة ، ونادي صحي متكامل ومسبح بإجراءات أدرية وفنية وصحيه ، بفتح ملف لكل زائر ومستفيد من القوات المشاركة في مهمة الحج يشتمل على العلامات الحيوية وبعض المعلومات الضرورية عن كل مستفيد ، ليتم المتابعة قبل المدربين والفنيين المتواجد في المركز

من جانبة أكد الأمين العام للإتحاد الرياضي لقوى الأمن الداخلي المشرف العام على التدريب العقيد سلطان الودعاني أن الاتحاد يتشرف في المساهمه في رفع المعدل اللياقي لرجال الأمن الذين يخدمون ضيوف الرحمن منذ اسناد مهمة تشغيل النوادي الرياضيه اليهم قد وضع خطة تشغيليه لضمان الاستفادة من محتويات النادي الصحي وصاله الحديد ، مشيرا في الوقت نفسه أن النادي يعمل على رفع مستوى اللياقة البدنية للعاملين في ميدان الحج من القوات الامنية المشاركة في مهمة الحج

يذكر أن مركز اللياقة والنادي الصحي واحد من المرافق المهمة التى تقدم الخدمة المساندة للعاملين في الحج ، ويعمل الاتحاد على الاستفادة من امكانياته وخبراته الجيدة التى تقدم الخدمة لمرتاديه وسيعمل الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي على الاستفادة منه بشكل أوسع في الاعوام القادمة ليستفاد منه خصوصا في موسمي الحج والعمرة .