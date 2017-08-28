   منشآت تكرم الرميح | فيفاء أون لاين
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

  منشآت تكرم الرميح

  منشآت تكرم الرميح
فيفاء أون لاين ـ عنيزة

تقديراً لإسهاماته ومبادراته في أول مشروع وطني لتوطين أعمال التمور .. والذي يمثل إحدى أهم ركائز الأعمال الصغيرة والمتوسطة . فقد كرم معرض الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المشارك في فعاليات النسخة الثالثة عشر من مهرجان عنيزة للتمور الأستاذ علي الصالح الرميح رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة عنيزة ..

وحيث تتواصل مبادرات الأستاذ علي الرميح في دعم وتشجيع الشباب لتكوين إستثمارات صغيرة وناجحة من خلال توطين أعمال التمور .. إلى دعم وتشجيع الشباب للعمل في سوق التمور وسوق الخضار .. حيث تعد هذه الأسواق من الأوعية الإستثمارية الكبرى التي يجب أن ينطلق منها الشباب لأحداث إستثماراتهم ومشاريعهم الصغيرة

من جهته أكد الأستاذ عبدالله الأحمد الربدي ممثل الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إن مبادرات وإسهامات الأستاذ علي الرميح مميزه وتستحق التقدير والتكريم ..

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