 رجل أعمال سعودي يكافئ أبطال الذهب | فيفاء أون لاين
الاثنين, 6 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 28 أغسطس 2017 ميلاديا

خلال مشاركة أخضر التايكوندو في بطولة العالم

رجل أعمال سعودي يكافئ أبطال الذهب

فيفاء أون لاين ـ الرياض

قدم رئيس الاتحاد السعودي  للتايكوندو العميد ركن شداد العمري العضوية الشرفية لرجل الأعمال الشيخ عبدالعزيز بن جلاله القحطاني نظير دعمه للاعبي المنتخب السعودي المشارك في نهائيات البطولة العالمية للتايكوندو بشرم الشيخ ،وكان القحطاني قد كرم  الوفد السعودي المشارك في المونديال العالمي بمقر اقامته بفندق ركسوس بشرم الشيخ ، وقدم مكافأة مجزية للاعب محمد السويق الحائز على الميدالية الذهبية وزملائه اللاعبين ووعد بن جلاله بموصلة الدعم لكل لاعب سعودي يحقق إنجازات خارجية في المحافل الخارجية .

الجدير بالذكر أن الشيخ عبدالعزيز يتواجد بشرم الشيخ لانهاء أعماله الخاصة ويتابع مشاركات الأخضر السعودي في المونديال العالمي.

 

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